Лучшие бойцы получат право представить ДНР на Чемпионате ВС РФ по боевому самбо

Все участники соревнований - действующие военнослужащие, которые совмещают выполнение боевых задач с активными тренировками. Фото: ТГ/Швец

В ДНР прошел Кубок по боевому самбо среди военнослужащих Республики. Это состязание стало своеобразным отборочным этапом, по итогам которого сильнейшие бойцы получат возможность выступить на престижном Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет в столице России - Москве.

Почетным гостем турнира стал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец. Он отметил, что уровень подготовки и боевой дух спортсменов вызывают искреннее уважение.

- Лучшие бойцы теперь получат право представить нашу Республику на Чемпионате Вооруженных Сил РФ в Москве. Уверен, они достойно проявят себя и вернутся с новыми победами! - отметил глава Минспорта ДНР.

Министр добавил, что проведение подобных мероприятий в очередной раз доказывает: воины Донбасса демонстрируют силу не только на поле боя, но и в спортивных поединках. Министр выразил благодарность всем тренерам и спортсменам за зрелищные поединки и преданность спорту.

