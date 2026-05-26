43% респондентов готовы копить на мечту с семьей в 2026 году

Фото: архив "КП"

По результатам опроса, 43% россиян хотели бы откладывать деньги вместе с домочадцами на общую цель. Опрос проводил банк ВТБ. При этом 15% признает: для таких накоплений не хватает подходящего финансового инструмента.

По данным ВТБ, на сегодняшний день около 100 тысяч человек пользуются семейным счетом для трат, средний остаток - 20 тысяч рублей. В апреле вышло обновленное приложение, где упор сделан на выгоду и простоту для всей семьи.

Финансовые эксперты советуют ставить реалистичные цели для накоплений. Ключ к успеху - правильно обозначенные сроки и сумма, которую нужно откладывать в месяц. Например, это может быть 10-15% от общего дохода.