В Мариуполе провели массовую вакцинацию сельскохозяйственных животных

Ветеринары провели ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение опасных инфекционных заболеваний. Фото (архив): Минсельхоз ДНР

В Мариуполе прошла кампания по вакцинации сельскохозяйственных животных. Как сообщили в администрации города, ветеринары провели ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение опасных инфекционных заболеваний.

Так, в течение прошлой недели сотрудники городской ветеринарной клиники осуществляли выезды в поселки Сартана, Талаковка, Старый Крым и Зирка. Основной целью выездов была иммунизация крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей против сибирской язвы. Процедура проводилась непосредственно на частных подворьях жителей, где содержится сельскохозяйственное поголовье.

По словам начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы ветеринарного учреждения Эдуарда Квашука, вакцинация является плановой и проводится дважды в год - весной и осенью. Эти ежегодные мероприятия носят стандартный профилактический характер и направлены на поддержание эпизоотического благополучия в регионе.

