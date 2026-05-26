В Мариуполе обучают работников соцслужб действиям при атаках БПЛА ВСУ

Сотрудники центра социального обслуживания населения Приморского района Мариуполя прошли инструктаж, направленный на отработку алгоритма действий при возможных атаках беспилотников ВСУ. Мероприятие было организовано при поддержке Антитеррористической комиссии городского округа Мариуполь.

В ходе инструктажа соцработники получили детальные указания по распознаванию и реагированию на появление дронов в небе. При обнаружении вражеских БПЛА рекомендуется немедленно перейти в наиболее безопасные зоны. К таким относят подвальные помещения и внутренние комнаты без окон. Нельзя использовать лифты во время угрозы, а также приближаться к подозрительным объектам, которые могут оказаться обломками БПЛА.

Особое внимание в ходе подготовки было уделено роли социальных работников в обеспечении безопасности их подопечных. Подчеркивается, что ключевой задачей в экстренной ситуации является максимально быстрое и безопасное сопровождение людей в заранее обозначенные укрытия.

В завершение тренинга всем участникам вручили наглядные памятки. Эти материалы содержат ключевые правила поведения в условиях угрозы и могут помочь сотрудникам принимать верные решения в стрессовых ситуациях и оперативно оказывать необходимую помощь.

