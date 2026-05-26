Оркестр народных инструментов из Абхазии выступил с концертами в ДНР

Мастерство абхазских музыкантов и их самобытные народные мелодии произвели глубокое впечатление на публику. Фото: ТГ/Желтяков

Жители Донецкой Народной Республики стали свидетелями особого культурного события: в их регионе с концертами выступил Государственный оркестр народных инструментов Республики Абхазия имени Отара Хунцария. Выступления артистов прошли в трех городах - Мариуполе, Мангуше и Донецке. Об этом сообщил глава Министерства культуры ДНР Михаил Желтяков.

Эти гастроли стали первым визитом основного состава абхазского оркестра в Донецкую Народную Республику. Мероприятие было организовано в рамках программы культурного обмена и проекта «Большие гастроли» при содействии Министерства культуры Российской Федерации и «Росконцерта».

По словам Михаила Желтякова, мастерство абхазских музыкантов, их самобытные народные мелодии и звучание уникального инструмента - апхьарца, известного также как «абхазская скрипка», произвели глубокое впечатление на публику. По словам артистов, этот инструмент позволяет им передать всю глубину и душу их музыки.

- Благодарю оркестр имени Отара Хунцария за визит, за яркие эмоции и надеюсь, что эта встреча станет началом долгой творческой дружбы, - отметил министр культуры ДНР.

