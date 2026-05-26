В Донецке ужесточили требования к оформлению вывесок и информационных табличек

В Донецке напомнили предпринимателям о необходимости соблюдения установленных правил при оформлении вывесок и информационных табличек. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ДНР, в соответствии с законодательством России о защите прав потребителей и государственном языке, вся информация, предназначенная для клиентов, должна быть в первую очередь представлена на русском языке. При этом русскоязычная версия должна иметь приоритет по расположению, размеру и оформлению.

Особое внимание уделяется дублированию информации на иностранных языках. В ведомстве подчеркнули, что, если текст дублируется, его перевод должен быть точным и соответствовать оригинальному содержанию на русском языке. Так, допустимым вариантом будет «Студия Красоты», в то время как «Beauty Studio» или «Бьюти Студия» - нет. Использование фирменных наименований и брендов на иностранных языках разрешено исключительно правообладателям или официальным партнерам, действующим на основании договорных отношений.

Главная цель данных требований - обеспечить максимальную доступность информации для любого потребителя, который должен иметь возможность прочитать и понять содержание вывески без словарей или переводчика. Нарушение данных требований грозит административной ответственностью.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить на официальном сайте муниципального образования городской округ Донецк.

