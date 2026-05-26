Жителей Харцызска и Иловайска предупредили о временных перебоях с водой

Жителей Харцызска и Иловайска предупредили о временных перебоях с водоснабжением. Как сообщили в ГУП ДНР «Вода Донбасса», причиной отключения станут ремонтные работы, связанные с переключением аварийного участка магистрального водовода.

Плановое отключение воды затронет следующие населенные пункты:

27 мая: город Харцызск, а также поселки Горное и Заречье.

28 мая: город Иловайск и поселки Широкое, Зеленое, Садовое, Федоровка, Зуевка, Николаевка, Водобуд, Золотаревка, Новопелагеевка и Дубовка.

Жителям указанных территорий рекомендуют заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

Как уточнили в «Воде Донбасса», после успешного завершения всех ремонтных мероприятий подача воды будет возобновлена в прежнем объеме и в соответствии с установленным графиком.

- Запуск водовода запланирован 29 мая, - заявили на предприятии.

В период проведения ремонтных работ начисления за пользование водоснабжением производиться не будут.

