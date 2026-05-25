В Макеевке пожарные защитили от огня торговый центр

В Центрально-Городском районе Макеевки произошел пожар в торговом центре. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР, прибывшим на место пожарным расчетам удалось быстро справиться с огнем.
Возгорание возникло около полудня на втором этаже здания. К счастью, все посетители успели самостоятельно покинуть торговый центр до прибытия пожарных.
- Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар и защитили от стихии первый этаж и на втором - соседние павильоны, - говорится в сообщении ведомства.
При этом огонь все же успел нанести ущерб: в отделе детской одежды он уничтожил около трех квадратных метров имущества, включая вещи и мебель. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работала оперативная группа из пяти спасателей МЧС России, оснащенная необходимой техникой.
