В Макеевке пожарные защитили от огня торговый центр

Около полудня в торговом центре на втором этаже возникло возгорание (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ.

В Центрально-Городском районе Макеевки произошел пожар в торговом центре. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР, прибывшим на место пожарным расчетам удалось быстро справиться с огнем.

Возгорание возникло около полудня на втором этаже здания. К счастью, все посетители успели самостоятельно покинуть торговый центр до прибытия пожарных.

- Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар и защитили от стихии первый этаж и на втором - соседние павильоны, - говорится в сообщении ведомства.

При этом огонь все же успел нанести ущерб: в отделе детской одежды он уничтожил около трех квадратных метров имущества, включая вещи и мебель. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работала оперативная группа из пяти спасателей МЧС России, оснащенная необходимой техникой.

