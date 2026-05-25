В Мариуполе с наступлением жары усилили полив цветников

Для полива цветников используется техническая вода. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе с наступлением жаркой погоды усилили режим полива зеленых насаждений. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» ежедневно следят за состоянием городских клумб, общая площадь которых превышает тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в администрации города.

Для полива цветников используется техническая вода. Работы ведутся во всех районах города. Особое внимание уделяется уходу за клумбами на центральных площадях и у знаковых памятников.

Так, в Жовтневом районе полив осуществляется на площади Ленина и у памятника воинам 221-й Стрелковой дивизии на проспекте Строителей. В Приморском районе работы проводятся на площади Ленинского Комсомола, у мемориала «Жертвам фашизма» на улице Лавицкого и при входе в Приморский парк.

В Ильичевском районе заботятся о цветниках на площади Машиностроителей, у монумента «Мариуполь - город воинской славы» и у памятника «Танк Т-34» на улице Покрышкина. В Орджоникидзевском районе полив проводится на Комсомольском бульваре.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородские строители восстановили дом на проспекте Металлургов в Мариуполе

Работы по фасаду мариупольского дома провели строители из Московской области (подробнее)