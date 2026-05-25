В Макеевке проведут хлорирование воды 29 и 30 мая

Использовать хлорированную воду в бытовых целях не рекомендуется

В городском округе Макеевка в ближайшие дни проведут хлорирование водопроводной системы. Согласно информации, предоставленной предприятием «Вода Донбасса», плановые работы по обеззараживанию сетей запланированы на 29 и 30 мая.

В указанный период подача воды будет осуществляться на весь город в вечернее время. Однако, как подчеркнули представители водоканала, использовать такую воду в бытовых нуждах не рекомендуется. Руководство Макеевского филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса» обратилось к жителям, а также к представителям предприятий и организаций города с настоятельной просьбой заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.

- В связи с проведением профилактических мероприятий по дезинфекции водопроводных сетей городского округа Макеевка 29 - 30 мая 2026 года будет проводиться хлорирование воды, в связи с чем подача воды в указанные дни будет осуществляться одновременно на весь город в вечернее время. Использовать воду в бытовых целях в указанный период не рекомендуется, - говорится в сообщении.

В «Воде Донбасса» добавили, что с 31 мая вода будет подаваться в обычном режиме по установленному графику.

