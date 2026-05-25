Педагог из ДНР поделился опытом на Всероссийском съезде учителей физкультуры

Донецкую Народную Республику на съезде представляла группа из семи педагогов. Фото: t.me/shatov_av_agsh

Преподаватель физкультуры из Шахтерска вернулся домой с крупнейшего отраслевого форума. Об этом сообщили в администрации Шахтерского муниципального округа ДНР.

С 18 по 22 мая город Алексин в Тульской области принял Всероссийский съезд учителей физической культуры. Данное мероприятие, проведенное по прямому поручению главы государства Владимира Путина, объединило более 600 специалистов из 86 регионов России.

Донецкую Народную Республику на съезде представляла группа из семи педагогов. В состав делегации вошел Юрий Броневицкий, который преподает физическую культуру в средней школе № 19 Шахтерского округа.

Открывая мероприятие, участников съезда поприветствовал директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Михаил Гусев. Творческой изюминкой программы стало выступление известного артиста Стаса Море.

Помимо деловой части, для гостей организовали интерактивную акцию: благодаря специальным QR-кодам каждый учитель получил возможность написать теплое письмо своим ученикам.

- Эта трогательная инициатива объединила педагогов и их воспитанников даже на расстоянии, - отметили организаторы.

