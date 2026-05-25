В ДНР новорожденным присваивают СНИЛС автоматически

В Республике автоматически присваивают СНИЛС всем новорожденным

В Донецкой Народной Республике автоматически присваивают страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) всем новорожденным. Как пояснили в Отделении Социального фонда России по Республике, это помогает значительно упростить процесс получения важных документов для молодых семей.

Теперь оформление СНИЛС для младенца происходит в течение нескольких часов после того, как ЗАГС передает информацию о рождении ребенка в Социальный фонд. Полученные данные о страховом номере автоматически поступают в личные кабинеты на портале «Госуслуги» обоих родителей.

В случаях, когда у родителей отсутствует учетная запись на «Госуслугах», или же ребенок был усыновлен, потребуется личное обращение. Родителям или опекунам необходимо посетить клиентскую службу Отделения Социального фонда России по ДНР или обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ). При себе следует иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а в случае усыновления - соответствующие документы, подтверждающие этот факт.

Для получения дополнительной информации или консультаций граждане могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по телефону 8 (800) 100-00-01, который работает круглосуточно, или напрямую в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по ДНР.

