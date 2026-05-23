Памятное мероприятие прошло при поддержке «Единой России». Фото: скриншот видео

В Донецке в школе № 126 торжественно открыли Парту Героя – символ памяти и благодарности тем, кто отдал свою жизнь за Родину. На парте увековечены имена нескольких выпускников школы. Об этом сообщает «Единая Россия».

Андрей Атрощенко (позывной «Колдун») – доброволец. Геройски погиб при взятии Орловки в марте 2024 года. Его наградили орденом Мужества посмертно. Денис Лунин – разведчик. Погиб в июле 2022-го в Херсонской области. Посмертно удостоен ордена Мужества. Андрей Шестернев – старший сержант, участник освобождения Мариуполя. Погиб при штурме «Азовстали» в апреле 2022 года, награжден орденами и медалями.

Об этих героях всегда будут помнить ученики.

- Очень отрадно, что в Донбассе жители помнят своих защитников. Они знают, кто отдал жизнь за то, чтобы дети могли учиться, расти и развиваться, – сказала участник предварительного голосования «Единой России» Ирина Куксенкова.

