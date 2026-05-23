«Когда мы вместе — мы мир перевернем»: Глава ДНР выступил на всероссийской стратегической сессии

На пленарном заседании «Донбасс — оплот гражданского единства» выступил Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил на всероссийской стратегической сессии «Реализация государственной национальной политики».

— Объединившись, нам предстоит отстоять свое право быть русскими, а когда мы вместе — мы мир перевернем, — сказал Денис Пушилин.

По его словам, Донбасс прошел путь от периферийного региона Украины к центру сборки русской цивилизации. Полученный здесь опыт стал сжатой по времени моделью общероссийского единства.

Донецк стал центром разработки новых подходов для эффективной реализации Стратегии государственной национальной политики России. Сессия объединила представителей федеральных и региональных органов власти, сенаторов РФ, депутатов Государственной Думы, членов Общественной палаты, экспертов РАН, представителей общественных организаций, участников СВО и специалистов в областях культуры, истории, политологии и права.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кондрыкинская: В ДНР постоянно сталкиваемся с нестандартными ситуациями в ЖКХ

Председатель комитета Народного Совета ДНР по ЖКХ рассказала о решении насущных проблем жителей (подробнее)