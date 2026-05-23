Ветеран СВО Владимир Чачанидзе: Донбасс по-прежнему на передовой Русского мира

Владимир Чачанидзе. Фото: Защитники Отечества ДНР

Донбасс по-прежнему находится на передовой Русского мира. Об этом сегодня «КП Донецк» сказал ветеран СВО, художественный руководитель концертной бригады «Донбасский характер» Владимир Чачанидзе.

В февраля 2022 года Владимир Отарович вместе с сыном Отаром добровольцами встали на защиту Русского мира. Служили на Херсонском и Запорожском направлениях.

- Сына-студента демобилизовали указом Президента Путина, - рассказывает Владимир Чачанидзе. – Сейчас Отар заканчивает медицинский университет и параллельно работает в Институте неотложной и восстановительной хирургии анестезиологом. В общем-то, спасает наших ребят, которые поступают в отделения.

