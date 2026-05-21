23 мая «Шахтер» Донецк сыграет с «Зарей Луганск» во Второй футбольной лиге РФ. Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проведет домашний матч 9-го тура LEON-Второй лиги дивизиона Б в группе 1 против луганской «Зари». Игра состоится в субботу, 23 мая, на таганрогском стадионе «Форте Арена» (улица Спортивная, 2А). Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Луганчане за восемь туров одержали одну победу, потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью - в активе «Зари» 6 очков и 14-е место в таблице. «Шахтер» перед девятым туром лидирует в группе с 19 баллами.

Напомним, что футбольный клуб «Шахтер» из Донецка одержал уверенную победу над «Чайкой-М» в восьмом туре Второй футбольной лиги России дивизиона «Б» и вышел на первое место в турнирной таблице группы 1. «Горняки» были убедительны и зафиксировали разгромный счет 4:1 в свою пользу, продолжив тем самым беспроигрышную серию. Ранее донецкий клуб успел обыграть «Ростов-2» и «ПСК».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ожидании матчей: Стало известно, кто поможет отремонтировать стадион «Донбасс Арена» в Донецке

Стадион «Донбасс Арена» в Донецке будет восстановлен (подробнее)