Сбер показал вузам ДНР технологическую инструменты: как учить современных студентов с помощью нейросетей

Фото: пресс-служба Сбербанка

Эксперты банка встретились с проректорами и заведующими кафедр ведущих университетов Донецкой Народной Республики. Главной целью встречи стал обзор цифровых трендов и конкретных инструментов, меняющих роль преподавателя и студента уже сегодня.

Одной из самых оживлённых дискуссий стал разговор о теории поколений. Участники обсудили растущий разрыв между теми, кто учит и теми, кто учится: современные студенты с ранних лет привыкли к интерактивной подаче информации, быстрому доступу к данным и персонализированному формату обучения. Традиционная лекция уже не дает прежнего эффекта, поэтому ключевыми методами адаптации становятся геймификация и микрообучение.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по ДНР:

«Мы видим, что сегодня преподаватель - это не просто транслятор знаний, а навигатор в мире контента. Наша задача вооружить преподавателей техниками сторителлинга, фасилитации и эмоционального интеллекта, чтобы говорить с аудиторией на одном языке».

Эксперты банка отмечают, что революция в работе преподавателя кроется в применении технологий искусственного интеллекта. Интеграция с нейросетевыми моделями позволяет:

- сократить время на подготовку презентаций на 25–30% при использовании автоматической генерации структуры;

- автоматизировать проверку типовых заданий, высвобождая часы для научной работы и живого общения со студентами;

- закрыть кадровую брешь: при отсутствии узкого специалиста вуз может оперативно подключить готовый онлайн-курс по IT или аналитике данных без потери качества учебного процесса.

Как студентам получать востребованные рынком навыки, рассказал Управляющий директор Блока «Финансы» Иван Тополя. Он познакомил участников встречи с платформой практической подготовки будущих цифровых профессионалов BootcampLabs, созданный в экосистеме Сбера. Сервис открывает студентам возможность изучения и применения передовых аналитических и технологических платформ, которые используются как в Сбере, так и в его клиентах. Вместо учебных кейсов учащиеся работают в среде, приближенной к реальным условиям: анализируют большие данные, моделируют бизнес-процессы и проектируют управленческие решения на основе информации о предприятиях и процессах в экономике.