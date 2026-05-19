Финансовая грамотность с раннего возраста: оформление детских СберКарт на исторических территориях в I квартале 2026 года выросло в 3 раза

Фото: пресс-служба Сбербанка

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных детских карт увеличилось в 3 раза.

Динамика свидетельствует о растущем интересе жителей к продукту. Родители всё чаще воспринимают детскую карту не просто как способ выдачи карманных денег, а как инструмент финансового воспитания. Использование карты помогает с раннего возраста формировать у ребёнка навыки управления личными средствами в безопасной и контролируемой цифровой среде.

Функционал детских карт, как правило, и ориентирован на поэтапное обучение планированию бюджета и ответственному потреблению:

- Накопление и целеполагание. Ребёнок может создавать виртуальные копилки под конкретные цели, отслеживать прогресс накоплений и рассчитывать сроки достижения желаемого результата. Это способствует развитию навыков долгосрочного планирования.

- Анализ расходов. В приложении в упрощённой и визуально адаптированной форме отображается история транзакций, что даёт возможность анализировать структуру трат и принимать более осознанные решения о покупках.

- Обучающий контент. Встроенные видеоматериалы с участием популярных блогеров в доступной форме объясняют базовые экономические концепции — от природы денег до принципов работы кешбэка.

- Мотивационные механики. Наличие, например, кешбэка за покупки и возможность выполнять задания от родителей с последующим вознаграждением создают положительное подкрепление ответственного финансового поведения.

Родительский контроль осуществляется через интеграцию детской карты в личный кабинет родителя. Взрослые в режиме реального времени отслеживают транзакции ребёнка, могут настраивать лимиты по категориям или общей сумме расходов, а также мгновенно блокировать карту при подозрении на компрометацию данных. Такой подход минимизирует риски, связанные с действиями мошенников в отношении несовершеннолетних.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Рост в 3 раза по итогам первого квартала 2026 года наглядно показывает, что детские банковские продукты перешли из ниши дополнительного сервиса в категорию базовых инструментов семейного финансового планирования. Родители всё чаще отмечают именно образовательный потенциал карты и приложения СберKids. Возможность научить ребёнка ставить финансовые цели, управлять расходами и ценить накопления становится одним из решающих факторов при выборе данного банковского продукта».

Интерес к детским картам на исторических территориях соответствует общероссийскому тренду, где родители все чаще задумываются о финансовом обучении детей.