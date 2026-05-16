Подросток погиб из-за взрыва боеприпаса в Шахтерске

В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения, еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения

В Донецкой Народной Республике вновь зафиксированы жертвы среди мирного населения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели подростка в городе Шахтерск в результате детонации боеприпаса. Он также отметил, что десять мирных жителей, включая еще одного несовершеннолетнего ребенка, получили ранения различной степени тяжести из-за действий ВСУ.

- В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения. Еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести, - заявил Денис Пушилин.

Глава Республики выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Помимо трагического инцидента в Шахтерске, ранения различной степени тяжести получили еще девять человек в результате ударов украинских БПЛА. Среди пострадавших - мужчины и женщины, ставшие жертвами атак беспилотников на автодороге Донецк - Горловка (Ясиноватский округ), в Углегорске, на трассе Светлодарск - Дебальцево и в Центрально-Городском районе Горловки.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Денис Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.

