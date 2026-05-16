«Шахтер» возглавил таблицу Второй лиги Б после разгрома «Чайки-М»

«Шахтер» поднялся на первое место, набрав по итогам восьми туров 19 очков. Фото: ФК «Шахтер»

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка одержал уверенную победу над «Чайкой-М» в восьмом туре Второй футбольной лиги России дивизиона «Б» и вышел на первое место в турнирной таблице группы 1.

- Крупная, но непростая победа под проливным дождем, - прокомментировали итоги матча в пресс-службе клуба.

Матч прошел на выезде - в селе Песчанокопское Ростовской области, на стадионе имени Ивана Чайки. «Горняки» были убедительны и зафиксировали разгромный счет 4:1 в свою пользу, продолжив тем самым беспроигрышную серию. Ранее донецкий клуб успел обыграть «Ростов-2» и «ПСК».

Параллельно в пользу «Шахтера» сыграла ситуация, которая сложилась у ближайших конкурентов. ФК «Севастополь», прежде занимавший верхнюю строчку таблицы, потерял очки в гостевом матче с «ПСК». Встреча завершилась вничью 2:2.

Таким образом «Шахтер» поднялся на первое место, набрав по итогам восьми туров 19 очков. «Севастополь» опустился на вторую позицию. Тройку лидеров замыкает «Ростов-2», выигравший на выезде у луганской «Зари».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая эра ФК «Шахтер»: Клуб объявил о смене руководства и приходе новых перспективных игроков

ФК «Шахтер» из Донецка проводит масштабное усиление команды (подробнее)