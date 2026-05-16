В ДНР определили, какие госуслуги предоставляют исполнительные органы власти

Утвержденный перечень включает и те услуги, которых нет в общероссийских списках. Фото: ТГ/Чертков

Правительство ДНР на очередном заседании утвердило полный перечень государственных услуг, которые должны предоставлять исполнительные органы власти региона. Данная инициатива направлена на повышение прозрачности и упрощение взаимодействия граждан с государственными структурами. Об этом сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков.

- Зачем это нужно? Чтобы у людей была понятная система. Чтобы каждый знал: куда обратиться, если нужно, например: подтвердить диплом об образовании или ученую степень, получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, оформить опеку или попечительство, получить разрешение на работу такси, - пояснил он.

Глава Правительства добавил, что особенностью нового перечня является включение в него услуг, которые не представлены в общероссийских списках, что обусловлено спецификой и потребностями Донецкой Народной Республики.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР готовят новый закон для привлечения надежных застройщиков

Власти продолжают работать над улучшением инвестиционного климата в ДНР (подробнее)