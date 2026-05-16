В ДНР планируют оптимизировать использование сельхозземель и улучшить экологию

Сенатор России от ДНР Наталья Никонорова обсудила с главой Минприроды ДНР Алексеем Шебалковым вопросы природоохранной сферы. Фото: ТГ/Никонорова

Сенатор России от ДНР Наталья Никонорова провела встречу с министром природных ресурсов и экологии ДНР Алексеем Шебалковым. Одной из главных тем стало предложение внести поправки в законодательство в связи с окончанием переходного периода. В частности, обсуждался вопрос о переводе сельскохозяйственных земель в другую категорию в целях добычи полезных ископаемых, а также продление срока невзимания платы с предприятий ДНР за негативное воздействие на окружающую среду.

Стороны также уделили внимание актуальным проблемам в природоохранной сфере. Среди них - необходимость разминирования территории Республики, ликвидация незаконных свалок, а также охрана и восстановление лесов. Сейчас ДНР занимает лидирующие позиции в России по компенсационному лесопосаждению.

Были также рассмотрены вопросы, связанные с расчисткой рек. В прошлом году в Республике удалось очистить 15 километров водных артерий, и планируется поддерживать такие темпы.

Отдельное внимание было уделено терриконам, которые занимают 17% земельной площади региона. Необходима их рекультивация.

- Поскольку увеличение земельной площади, пригодной для жизни и работы, в приоритете, существует и заинтересованность инвесторов. Сейчас занимаемся разработкой соответствующих планов, - отметила Наталья Никонорова.

