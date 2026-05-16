В ДНР готовят новый закон для привлечения надежных застройщиков

Новый закон о строительстве жилья разрабатывают в ДНР. Фото: ТГ/Чертков

В ДНР разрабатывают новый законопроект, который касается строительства жилья, включая многоквартирные дома, таунхаусы и частные дома. Документ уже передан на рассмотрение в парламент. Об этом сообщил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков.

Одной из ключевых задач нового закона является установление четких критериев для масштабных инвестиционных проектов.

- Чтобы землю под застройку получали только надежные, финансово устойчивые компании - те, кто действительно способен построить, а не просто получить участок, - пояснил Чертков.

Законопроект предусматривает дифференцированный подход к предоставлению земельных участков: чем масштабнее проект, тем больше может быть площадь участка. Инвесторы, в свою очередь, будут брать на себя обязательства по сумме вложений и срокам реализации, которые могут достигать 10 лет с возможностью продления.

- Земельные участки будут предоставляться без торгов - но только при соблюдении всех условий, - подчеркнул глава Правительства ДНР.

Андрей Чертков выразил уверенность, что новый закон привлечет добросовестных застройщиков, ускорит процесс восстановления региона и, что особенно важно, защитит граждан, которые вкладывают средства в долевое строительство.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ускорят темпы жилищного строительства

ДНР подписала меморандум с крупным застройщиком на форуме в Казани (подробнее)