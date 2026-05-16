ВСУ пытались ударить по мирным жителям Ольгинки беспилотником с 50 кг взрывчатки

За прошедшие сутки над территорией ДНР были нейтрализованы и уничтожены силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 10 дронов противника. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

В частности, при атаке на населенный пункт Ольгинка ВСУ использовали дрон FP-2 с мощной осколочно-фугасной боеголовкой ФП-105. Беспилотник нес на себе большое количество взрывчатки, но был успешно сбит. Обезвреживание мощного боеприпаса провели взрывотехники ФСБ.

- Боеприпас с общей массой взрывчатки 50 килограммов уничтожили взрывотехники ФСБ, - заявили в Штабе обороны.

Кроме того, сводные мобильные огневые группы сбили украинский ударный дрон «Б-2 70», который направлялся в село Красная Поляна. Осколочно-фугасная боеголовка беспилотника содержала около 4 килограммов взрывчатых веществ, которые также были уничтожены специалистами ФСБ.

В Штабе обороны ДНР призвали граждан быть бдительными и при обнаружении обломков беспилотников или других взрывоопасных предметов сразу же сообщать об этом в экстренные службы.

В ДНР увеличивают число мобильных огневых групп для борьбы с дронами ВСУ

Глава ДНР сообщил, что техническим специалистам предстоит гонка с ВСУ, чтобы обеспечить безопасность в регионе (подробнее)