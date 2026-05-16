Пушилин принял участие в тренировке спецназа Росгвардии в ДНР

Глава Республики преодолел специальную штурмовую полосу и поразил цели из стрелкового оружия и гранатомета. Фото: МАХ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин посетил один из полигонов Росгвардии, где проходило боевое слаживание подразделений спецназа. Руководитель региона лично ознакомился с ходом учебно-тренировочных занятий и даже принял участие в одном из этапов. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Программа слаживания была максимально приближена к условиям реальных боевых действий. Бойцы отрабатывали упражнения по огневой подготовке с применением оружия, взаимодействие в группах при выполнении специальных задач, а также элементы штурмовых мероприятий и эвакуацию раненых.

Глава ДНР также принял участие в тренировке, во время которой преодолел специальную штурмовую полосу и продемонстрировал меткость, поразив цели из стрелкового оружия и гранатомета. В завершение визита Денис Пушилин поблагодарил бойцов за профессионализм и верность долгу.

- Ваша готовность к выполнению самых сложных задач - залог спокойствия жителей Республики, - подчеркнул он.

