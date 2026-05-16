Более 100 школьников ДНР испытали себя на «Зарнице 2.0» в Донецке

Участники игры состязались в шести дисциплинах. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецке прошел зональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», собрав более 100 школьников из разных городов ДНР. Мероприятие, организованное «Движением Первых», «Молодой гвардией - Юнармией» и Центром «Воин», было направлено на патриотическое воспитание и физическую подготовку молодежи.

В соревнованиях приняли участие 11 команд из Докучаевска, Старобешево, Донецка, Макеевки, Харцызска и Ясиноватой. Участники состязались в шести дисциплинах, включая строевую подготовку, оказание первой медицинской помощи, сборку-разборку автомата, тактические игры и историческую викторину.

- «Зарница» - это самый крупный проект в «Движении Первых». Это федеральный проект, который дает участникам что-то новое. Они здесь получают действительно нужные знания, но надеюсь, что эти знания им в жизни не пригодятся, - отметил руководитель проектов аппарата регионального отделения «Движения Первых» ДНР Лев Романов.

Директор филиала ЦРВСП «Воин» в ДНР Александр Камышов подчеркнул, что уровень игры растет из года в год.

- Для школьников Донецкой Народной Республики «Зарница 2.0» - это не просто соревнование. Это возможность проверить себя, найти единомышленников и прикоснуться к живой традиции патриотического воспитания, уходящей корнями в советское прошлое и обретающей новый смысл сегодня, - заявил он.

Начальник штаба регионального отделения «Молодой гвардии - Юнармии» ДНР Виктор Пудак добавил, что соревнования прошли успешно:

- В итоге все прошло без замечаний, без происшествий, без травм.

