Дмитрий Чернышенко побывал в Донецком ботаническом саду и высоко оценил работу коллектива. Фото: t.me/botsad_donetsk

В ходе своего рабочего визита в ДНР заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко побывал в Донецком ботаническом саду и высоко оценил работу коллектива.

Коллекционный фонд сада является уникальным биоресурсом, включающим более 7 тысяч видов, форм и сортов растений. Из них свыше 3 тысяч видов - тропические и субтропические. В структуру учреждения входят 8 научных лабораторий, в том числе молодежная, где готовят новые научные кадры и занимаются исследованиями.

- В современных условиях ботанические сады являются центрами формирования кадрового потенциала и служат основой национальной идентичности России, - подчеркнула директор Донецкого ботанического сада Светлана Приходько.

В свою очередь, Дмитрий Чернышенко отметил важность работы Донецкого ботанического сада. По мнению вице-премьера РФ, продолжение научной деятельности и поддержка молодых талантов имеет решающее значение для будущего российской науки и сохранения уникального природного наследия.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецком ботаническом саду растет цветок, похожий на кобру

Экзотическое растение, похожее на змею в боевой стойке, является не только украшением сада, но и обладает целебными свойствами (подробнее)