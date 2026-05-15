НовостиОбщество15 мая 2026 12:22

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил работу Донецкого ботсада

Коллекция Донецкого ботанического сада насчитывает более 7 тысяч видов растений
Ирина ДМИТРИЕВА
Дмитрий Чернышенко побывал в Донецком ботаническом саду и высоко оценил работу коллектива. Фото: t.me/botsad_donetsk

Дмитрий Чернышенко побывал в Донецком ботаническом саду и высоко оценил работу коллектива. Фото: t.me/botsad_donetsk

В ходе своего рабочего визита в ДНР заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко побывал в Донецком ботаническом саду и высоко оценил работу коллектива.

Коллекционный фонд сада является уникальным биоресурсом, включающим более 7 тысяч видов, форм и сортов растений. Из них свыше 3 тысяч видов - тропические и субтропические. В структуру учреждения входят 8 научных лабораторий, в том числе молодежная, где готовят новые научные кадры и занимаются исследованиями.

- В современных условиях ботанические сады являются центрами формирования кадрового потенциала и служат основой национальной идентичности России, - подчеркнула директор Донецкого ботанического сада Светлана Приходько.

В свою очередь, Дмитрий Чернышенко отметил важность работы Донецкого ботанического сада. По мнению вице-премьера РФ, продолжение научной деятельности и поддержка молодых талантов имеет решающее значение для будущего российской науки и сохранения уникального природного наследия.

