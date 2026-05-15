В ДНР сообщают о появлении шакалов возле жилых зон

Хищные животные стали чаще выходить к людям в поисках пищи, что создает потенциальную угрозу для населения и хозяйства. Фото: Минприроды ДНР

В ДНР участились случаи появления шакалов возле жилых зон. Хищники замечены на окраинах населенных пунктов, недалеко от дачных участков и сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщили в Минприроды Республики.

- Животные стали чаще выходить к людям в поисках пищи, что создало потенциальную угрозу для населения и хозяйства, - заявили в ведомстве.

По просьбам жителей Новоазовского округа был организован отстрел хищников. Специалисты Минприроды вместе с представителями Тельмановского лесхоза и местными охотниками провели рейды, в ходе которых были обнаружены особи, представляющие потенциальную опасность.

- В ходе мероприятий вблизи поселка Седово и города Новоазовска добыто 4 особи шакала, - прокомментировали ситуацию в Минприроды ДНР.

В министерстве выразили благодарность охотникам Республики за их активное участие и вклад в обеспечение безопасности граждан. Отмечается, что подобные мероприятия являются плановыми и необходимы для поддержания экологического баланса и гарантии спокойствия местного населения.

