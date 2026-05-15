Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа наблюдается в Мариуполе

Резкая смена погоды спровоцировала рост заболеваемости ОРВИ. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе заметно выросло число случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным территориального отдела Роспотребнадзора, на прошлой неделе горожане часто обращались за медицинской помощью с симптомами гриппа и внебольничной пневмонии.

Начальник отдела Александр Хоруженко связывает эту ситуацию с традиционным сезонным распространением вирусных инфекций. Дополнительным фактором, способствующим увеличению заболеваемости, стала резкая смена погоды.

- После длительного прохладного периода наступило тепло, и жители перешли на более легкую одежду, которая зачастую не соответствует утренним и вечерним температурам. В сочетании с ослабленным после зимы иммунитетом это делает организм более уязвимым к вирусным инфекциям, - пояснил специалист.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации медики призывают мариупольцев внимательнее относиться к своему здоровью. Рекомендуется одеваться по погоде, придерживаться принципов сбалансированного питания и поддерживать физическую активность.

Александр Хоруженко также отметил, что укрепить иммунитет можно с помощью витаминов, содержащихся в ранних овощах и зелени. Однако перед употреблением эти продукты необходимо тщательно мыть, чтобы избежать риска заражения кишечными инфекциями.

