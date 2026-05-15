Новые правила предусматривают возможность назначения социальной поддержки без выезда на место. Фото (архив): Минстрой ДНР

Руководитель регионального исполкома Донецкого реготделения «Единой России» Алексей Муратов прокомментировал изменения в постановление Правительства ДНР № 61-1, направленные на упрощение процедуры выплат компенсаций за утраченное жилье и имущество первой необходимости для жителей освобожденных территорий, дома которых находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий.

Он отметил, что новые правила предусматривают возможность назначения социальной поддержки без выезда на место. Это позволит избежать рисков для заявителей и сотрудников Роскадастра и Минсоцтруда.

«Единая Россия» ДНР В ДНР упростили процедуру выплаты компенсаций для жителей освобожденных территорий

Для определения населенных пунктов, жители которых смогут воспользоваться данной мерой поддержки, будет принято решение Штаба обороны ДНР. Документы уже представлены на рассмотрение, и в ближайшие дни ожидается информация по утвержденным спискам.

Также упрощается процесс подачи заявлений. Теперь, помимо личного обращения в управления соцзащиты, документы можно будет подать через Многофункциональные центры (МФЦ). Кроме того, в скором времени станет доступна онлайн-подача через портал «Госуслуги». Минсоцтруда уже прорабатывает эту возможность.

- Этот вопрос мы решили. Следите за новостями, буду держать вас в курсе, - отметил Алексей Муратов.

