Руководитель регионального исполкома Донецкого реготделения «Единой России» Алексей Муратов прокомментировал изменения в постановление Правительства ДНР № 61-1, направленные на упрощение процедуры выплат компенсаций за утраченное жилье и имущество первой необходимости для жителей освобожденных территорий, дома которых находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий.
Он отметил, что новые правила предусматривают возможность назначения социальной поддержки без выезда на место. Это позволит избежать рисков для заявителей и сотрудников Роскадастра и Минсоцтруда.
«Единая Россия» ДНР
Для определения населенных пунктов, жители которых смогут воспользоваться данной мерой поддержки, будет принято решение Штаба обороны ДНР. Документы уже представлены на рассмотрение, и в ближайшие дни ожидается информация по утвержденным спискам.
Также упрощается процесс подачи заявлений. Теперь, помимо личного обращения в управления соцзащиты, документы можно будет подать через Многофункциональные центры (МФЦ). Кроме того, в скором времени станет доступна онлайн-подача через портал «Госуслуги». Минсоцтруда уже прорабатывает эту возможность.
- Этот вопрос мы решили. Следите за новостями, буду держать вас в курсе, - отметил Алексей Муратов.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР упростили получение компенсаций для жителей освобожденных территорий
Новые правила позволят ускорить выплаты пострадавшим от боевых действий в ДНР (подробнее)