В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшей под обстрелом учительнице

Педагог с многолетним стажем, Татьяна Аркадиевна Грачева более 20 лет руководила школой №103. Фото: ТГ/Кулемзин

В школе №103 города Донецка состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о Татьяне Аркадиевне Грачевой. Педагог погибла в результате артобстрела ВСУ. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Татьяна Грачева посвятила учительской профессии всю свою трудовую жизнь. С 1985 года она работала в школе, занимая должности учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы, завуча по воспитательной работе. А затем на протяжении 20 лет Татьяна Аркадиевна возглавляла образовательное учреждение.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие близкие педагога: ее дочь, которая, следуя примеру матери, также стала учителем, и внук, который учится в 11 классе этой же школы.

- В памяти родных и близких, коллег по работе и учеников Татьяна Аркадиевна навсегда останется примером стойкости, самоотверженности и мужества, - заявили в администрации Донецка.

