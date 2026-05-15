В Донецке открыли детскую площадку с героями сказок Пушкина

При создании детской площадки учли пожелания жителей. Фото: МАХ/Пушилин

В центре Донецка открылась новая детская площадка, оформленная в стиле сказок великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По периметру площадки разместили фигуры сказочных героев, а игровые комплексы оборудовали всем необходимым для детей разных возрастов.

При создании площадки на бульваре Пушкина были учтены пожелания жителей: сохранив имеющиеся зеленые насаждения, игровую зону органично вписали в городской ландшафт. Таким образом получилось создать как тенистые, так и солнечные участки, что обеспечит комфортный отдых для юных посетителей и их родителей.

Проект был реализован совместно с ПСБ-банком. По словам вице-президента, управляющего Донецким филиалом банка Александра Бобрика, целью было создать не просто обновленное пространство, а место, которое будет мотивировать детей к знаниям и общению.

- Судя по глазам сегодняшних ребятишек, нам это удалось, - отметил он.

