В Донецком ботаническом саду растет цветок, похожий на кобру

Аризема - это не только эффектное украшение сада, но и растение с богатой историей использования в китайской и японской медицине.

В Донецком ботаническом саду растут редкие и удивительные экземпляры растений. Один из них - цветок Аризема, который поражает посетителей своим необычным видом. Это растение - настоящий мастер маскировки и подражания, его соцветие, окруженное особым капюшоном, создает полную иллюзию боевой стойки кобры.

Сотрудники ботанического сада отмечают, что Аризема является настоящей жемчужиной для тенистых садов благодаря своему экзотическому облику. Это растение предпочитает прохладу и не любит прямые солнечные лучи, особенно в полуденное время. Особых требований к почве оно не предъявляет, но лучше всего растет на плодородных, хорошо увлажненных участках.

Важно помнить, что Аризема - ядовитое растение. Тем не менее, несмотря на свою токсичность, цветок нередко используют в традиционной восточной медицине. В минимальных дозах оно служит как отхаркивающее, обезболивающее, успокаивающее, слабительное, потогонное и антисептическое средство. Сок клубней применяют наружно как отвлекающее средство при болях в суставах и мышцах, он действует подобно горчичникам.

- Аризема - это не только эффектное украшение сада, но и растение с богатой историей использования в китайской и японской медицине, - отметили в Донецком ботаническом саду.

