Схрон боеприпасов ВСУ сдетонировал в магазине в центре Краматорска

Случаи детонации боеприпасов ВСУ в населенных пунктах фиксируются неоднократно. Фото (архив): УФСБ России по ДНР

В центре Краматорска сдетонировали боеприпасы, которые ВСУ спрятали в здании бывшего магазина «Полюс». Инцидент произошел по адресу Юбилейная, 54. Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что причиной стало самовозгорание хранившихся там взрывчатых веществ.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы столкнулись со сложной задачей. Для предотвращения вторичной, более мощной детонации, спасателям пришлось вместе с украинскими военными выносить из здания боеприпасы. Особую тревогу вызывало расположение тайника.

- Отметим, что бывший коммерческий объект находится в самом центре города, где еще осталось множество местных жителей, - отметил собеседник агентства.

Подобные случаи детонации боеприпасов ВСУ в населенных пунктах фиксируются неоднократно. Представители силовых ведомств ранее сообщали ТАСС о схожих инцидентах в Харьковской области. В качестве основной причины таких происшествий называлось низкое качество украинских боеприпасов.

