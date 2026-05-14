В Углегорске выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Фото: МВД по ДНР

В Углегорске выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека, еще три получили телесные повреждения. Происшествие произошло в 8:50 утра 13 мая 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Škoda, который двигался во встречном направлении, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что от полученных травм водители двух автомобилей погибли на месте.

Ранее сообщалось, что на автодороге Харцызск – Амвросиевка в Донецкой Народной Республике произошло страшное ДТП, в котором погиб 35-летний водитель. Ранним утром 1 мая на трассе столкнулись два легковых автомобиля - одна из машин загорелась.

Кроме того, сообщалось, что в Снежном в ДТП погибли трое пассажиров легкового автомобиля.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке задержали водителя, сбившего человека и скрывшегося с места ДТП

Авария произошла вечером 25 марта в Донецке на улице Артема (подробнее)