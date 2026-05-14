В ДНР рассмотрели предложения по улучшению работы общественного транспорта

Все поступившие предложения взяты в проработку. Фото: Минтранс ДНР

В Министерстве транспорта ДНР прошел личный прием граждан, в ходе которого жители Докучаевска и Мариуполя смогли озвучить свои предложения по улучшению работы общественного транспорта. На встрече присутствовали заместитель министра транспорта Республики Виктор Назаров и начальник Управления транспорта Максим Мураев.

Так, жители Докучаевска просят увеличить количество рейсов городского автобуса. В свою очередь, мариупольцы выразили пожелание продлить движение автобусного маршрута №11 до автостанции №2 (ФМБА). Кроме того, заявители подняли вопрос об обеспечении автостанций необходимой информацией, касающейся обслуживания маломобильных граждан вне очереди.

Все озвученные пожелания были тщательно зафиксированы руководством Минтранса ДНР и взяты в проработку. Заместитель министра транспорта Виктор Назаров подчеркнул важность прямого диалога с населением:

- Живое общение с людьми позволяет точечно реагировать на их потребности, более глубоко изучить проблемы, с которыми они обращаются, и учитывать предложения при формировании работы ведомства.

