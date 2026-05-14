В Волновахе восстановили полкилометра водопроводных линий

В Волновахе и близлежащих поселках обновили 500 метров водопроводных труб.

В Волновахе обновили 500 метров водопроводных труб. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные бригады предприятия «Вода Донбасса» вместе с коллегами из региона-шефа Ямала планомерно работают над модернизацией коммунальных сетей.

- Для сокращения потерь воды и снижения количества аварийных ситуаций в городе Волноваха, поселках Владимировка, Новотроицкое, Ольгинка и Октябрьское заменено 500 метров трубопровода различного диаметра и устранено 12 порывов, - говорится в сообщении.

Параллельно велись работы и на объектах водоотведения. Так, были очищены 1385 метров канализационного коллектора, ликвидированы 26 засоров на сетях и прочищены 40 канализационных колодцев.

- Эти работы направлены не только на устранение существующих проблем, но и на предотвращение потенциальных аварийных ситуаций в будущем, - подчеркнули в Минстрое Республики.

В Макеевке временно сместят график подачи воды

Жителей Макеевки ждут временные перебои с водоснабжением из-за плановых работ на фильтровальной станции