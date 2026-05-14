В ДНР значительно увеличилось количество клещей

Тревожная тенденция наблюдается на территории ДНР: количество клещей резко возросло. По словам министра природных ресурсов и экологии Республики Алексея Шебалкова, они встречаются уже не только в лесах, но также активно осваивают городские зеленые зоны, включая парки и лесопарки Донецка и других крупных городов.

Министр связывает сложившуюся ситуацию с комплексом факторов. Одной из причин является отсутствие системной борьбы с этими насекомыми, которая велась в советский период. Кроме того, спровоцировать рост числа клещей могли климатические изменения.

- У нас достаточно активно меняется климат. Теплые зимы способствуют размножению, - заявил Алексей Шебалков.

В связи с возросшей активностью клещей жителям Республики напомнили о мерах предосторожности. При выходах на улицу рекомендуется выбирать светлую однотонную одежду с плотными манжетами, на которой легче заметить насекомых. Также необходимо использовать репелленты для защиты открытых участков кожи и избегать прогулок в высокой траве и зарослях кустарника. Во время прогулок на природе и после них важно проводить тщательный осмотр себя и близких на предмет клещей. Это поможет вовремя обнаружить паразита и снизить риск заражения инфекциями, которые он может переносить.

