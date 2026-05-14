В ДНР выпустили печенье в честь годовщины освобождения Мариуполя

К 20 мая было решено выпустить праздничное имбирное печенье, посвященное городу. Фото: «Мир хлеба»

К четвертой годовщине освобождения Мариуполя крупнейший хлебобулочный производитель ДНР - компания «Мир хлеба» - начал выпуск тематического печенья. Идея создания особенной выпечки к памятным датам появилась еще в сентябре 2025 года. Этот выпуск стал уже 11-м по счету.

20 мая - дата, которую в компании считают особой в новейшей истории Республики и всей страны. Это начало новой жизни для Мариуполя, «морских ворот Донбасса». Именно к этой дате было решено выпустить праздничное имбирное печенье, посвященное городу. На каждом изделии изображен герб Мариуполя.

Композиция выполнена в официальных для города белом и голубом цветах, олицетворяющих небо и море, а также чистоту, совершенство и мир. Дополнением служат надпись на греческом языке и меандр - древний орнамент, напоминающий об истории основания города греческими переселенцами. Меандр символизирует вечность и бесконечность.

- Поздравляем Мариуполь и мариупольцев с праздником и символично желаем мирного голубого неба, абсолютного совершенства и бесконечного счастья! - отметили на предприятии.

