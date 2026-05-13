В Мариуполе рассказали, куда можно сообщить о проблемах с уличным освещением

Специалисты готовы оперативно отреагировать на проблему. Фото (архив): ТГ/Солнцев

Жители Мариуполя могут оперативно сообщать об отсутствии уличного освещения и аварийных ситуациях в муниципальное бюджетное учреждение «Мариупольгорсвет». В случае обнаружения неисправностей, таких как повреждение опоры, оборванный провод, искрение или полное отсутствие освещения на улице, в квартале или районе, специалисты готовы оперативно отреагировать.

Для связи с диспетчерской службой МБУ «Мариупольгорсвет» доступны следующие номера телефонов: +7 (856) 942-03-92 и +7 (949) 966-70-44. Диспетчерская работает ежедневно с 07:00 до 19:00. Также горожане могут воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте учреждения mrplgorsvet.ru.

Для ускорения обработки обращений специалисты просят при составлении заявки указывать полный адрес, подробно описывать проблему и, по возможности, прикреплять фотографии. Такая информация позволит сотрудникам «Мариупольгорсвет» быстрее определить неисправность и приступить к ее устранению.

