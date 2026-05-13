В МФЦ ДНР пояснили, как воспользоваться услугой выездного обслуживания

Подать заявку на выездное обслуживание можно как лично в отделении МФЦ, так и через контакт-центр. Фото (архив): ТГ/Моргун

Многофункциональные центры (МФЦ) Донецкой Народной Республики расширяют возможности получения государственных услуг, в частности, предлагая услугу выездного обслуживания. Руководитель МФЦ ДНР Полина Кувалдина разъяснила порядок ее предоставления, отметив, что услуга доступна как на платной основе, так и для льготных категорий граждан.

К льготникам, к которым выезд осуществляется бесплатно, относятся маломобильные граждане (при наличии соответствующей справки от терапевта) и заявители старше 80 лет. Также существует ряд других категорий граждан, имеющих право на бесплатное обслуживание. Информация о них размещена на официальных ресурсах МФЦ.

Подать заявку на выездное обслуживание можно как лично в отделении МФЦ, так и через контакт-центр. Заявки обрабатываются централизованно.

Особое внимание уделяется оказанию помощи жителям освобожденных территорий и удаленных населенных пунктов Республики, где отсутствуют отделения МФЦ. В местах с затрудненным транспортным сообщением сотрудники МФЦ осуществляют выезды, чтобы обеспечить возможность получения необходимых услуг для всех граждан.

- Обратите внимание, заявки на выездное обслуживание по услугам Росреестра принимаются до 22 июня 2026 года, - подчеркнула Полина Кувалдина.

