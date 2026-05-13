ДНР получит средства на закупку трансформаторов для аварийного резерва

Аварийный запас оборудования позволит оперативно устранять сбои в энергоснабжении и обеспечивать стабильную подачу электричества в дома жителей и на предприятия. Фото (архив): Минуглеэнерго ДНР

Минэнерго России и руководство ДНР договорились о закупке силовых трансформаторов для создания аварийного запаса оборудования. Это позволит оперативно устранять сбои в энергоснабжении и обеспечивать стабильную подачу электричества в дома жителей и на предприятия региона.

Как сообщил сенатор России от Донецкой Народной Республики Александр Волошин, соответствующее решение было принято на рабочей встрече министра энергетики РФ Сергея Цивилева с Главой ДНР Денисом Пушилиным. На встрече обсуждалось текущее состояние энергосистемы Республики и меры по ее укреплению, в частности - формирование аварийного резерва электрооборудования.

- Уверен, совместные усилия Минэнерго России и руководства Республики позволят нам минимизировать риски и обеспечить прочность нашей энергосистемы, - подчеркнул Волошин.

Ранее Правительство РФ выделило около 2 миллиардов рублей на закупку электрооборудования для аварийного резерва в новых регионах, включая ДНР. Эти средства направят на повышение надежности инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий.

