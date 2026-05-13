Ямал помог в благоустройстве памятных мест в селе Егоровка в ДНР

В Егоровке при поддержке шефов привели в порядок памятные места. Фото: t.me/yamalryadom

Сотрудники муниципальных организаций и предприятий Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа оказали содействие в восстановлении памятных мест в селе Егоровка Волновахского округа ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

Жителям подшефной территории направили необходимые материалы - краску, цемент, штукатурку, а также инвентарь - лестницы, грабли и лопаты. Это позволило привести в порядок не только сам мемориал, посвященный воинам Великой Отечественной войны, но и прилегающую к нему территорию.

- Сохранение памятных мест - важная часть жизни любого поселения. Мы понимаем, насколько это значимо для жителей Донбасса, и продолжим поддерживать такие инициативы в населенных пунктах Волновахского округа, - подчеркнули представители Приуральского района.

Акция проходит ежегодно. Ранее благодаря помощи региона-шефа были отремонтированы шесть памятников и мемориалов в селах Хлебодаровка и Златоустовка в ДНР.

