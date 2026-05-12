Москва помогла Донецким городским службам во время майских праздников

Московские специалисты нанесли мурал на одном из зданий Донецка. Фото: Минстрой России

Москва в период майских праздников помогла городским службам Донецка, в том числе с проведением субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка во всех районах города. Об этом сообщили в Министерстве строительства России.

- Особое внимание было уделено техническому обеспечению праздничных мероприятий: была предоставлена техника для нанесения мурала на здании по улице Куйбышева, а также для восстановления стелы в городе Моспино Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минстрое России.

Регионы-шефы продолжают помогать Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что в Донецке установили три новых детских игровых комплекса. Такой подарок в преддверии майских праздников преподнесла городу Москва.

Кроме того, сообщалось, что «Донбасс Арену» в Донецке отремонтируют при содействии региона-шефа Москвы.

