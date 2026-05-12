В ДНР за майские праздники пятеро подростков на мототехнике попали в ДТП

Все подростки, управлявшие мототехникой, не имели водительского удостоверения. Фото: МВД по ДНР

В ДНР с 9 по 11 мая зарегистрировали пять аварий с участием несовершеннолетних, управлявших мототехникой без водительских прав. В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали четверо подростков-водителей и один ребенок-пассажир. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Республике.

Так, в Торезе на дороге столкнулись автомобиль Ford и мотоцикл, в результате чего пострадал 17-летний мотоциклист.

В Макеевке 15-летний подросток был травмирован из-за того, что не справился с управлением скутером и врезался в бордюр.

В Донецке произошло ДТП с участием 12-летнего подростка на питбайке, который не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир питбайка.

Из-за столкновения двух мопедов в Шахтерском округе был травмирован 13-летний водитель Yamaha.

Еще одна авария произошла в Докучаевске, где 15-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем и также получил травмы.

- Все подростки, управлявшие мототехникой, не имели водительского удостоверения соответствующей категории, - подчеркнули правоохранители.

Госавтоинспекция настоятельно призывает родителей жестко пресекать все попытки подростков без водительских прав и необходимых навыков садиться за руль мототехники и забирать у них ключи от транспорта.

