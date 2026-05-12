В ДНР передали бойцам СВО конфискованный у пьяного водителя автомобиль Hyundai

Судебные приставы Макеевки передали для нужд СВО автомобиль, конфискованный у пьяного водителя. Фото (архив): ТГ/ФССП России

В Макеевке судебные приставы передали представителям Минобороны РФ легковой автомобиль, конфискованный по решению суда. Транспортное средство марки Hyundai было изъято у местного жителя, который признан виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по ДНР.

Уточняется, что нарушитель ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако вновь сел за руль в состоянии опьянения. Не справившись с управлением, он стал виновником ДТП. Суд, рассмотрев дело, вынес решение о конфискации автомобиля в пользу государства.

Представители ведомства назвали такое решение абсолютно справедливым:

- Автомобиль, который мог стать орудием очередной аварии на дорогах, теперь будет служить нашим бойцам на передовой. Это справедливо: техника направляется туда, где она действительно нужна.

