В Донецке на майские праздники провели республиканские соревнования по дзюдо

В Донецке прошел республиканский турнир по дзюдо, объединивший юных спортсменов со всей Донецкой Народной Республики. Соревнования, приуроченные к празднованию Дня Победы и Дня Республики, собрали на татами свыше 120 участников. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.
Спортсмены представляли разные города Республики, включая сам Донецк, а также Макеевку, Горловку, Ясиноватую, Харцызск, Новоазовск, Урзуф и Володарское.
Комментируя итоги соревнований, министр подчеркнул важность развития дзюдо как вида спорта, который воспитывает в спортсменах ключевые качества.
- Дзюдо учит главному: уважению, дисциплине и умению подниматься после падений. Эти качества - часть донецкого характера. Глядя на то, с каким упорством боролись ребята, понимаешь - у нашего спорта большое будущее, а у Республики - надежная смена, - отметил Максим Швец.
