«Шахтер» одержал волевую победу над «Ростовом-2» в матче Второй лиги

Кадры первого тайма. Фото: t.me/fcshakhterdonetsk

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка одержал волевую победу в матче седьмого тура Второй лиги (дивизион Б), обыграв резервистов «Ростова» со счетом 3:2. Этот результат позволил «горнякам» сохранить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

Игра выдалась непростой: несмотря на то, что «Шахтер» открыл счет в первом тайме, соперник сумел перевернуть игру во втором, дважды поразив ворота дончан. Однако команда «горняков» продемонстрировала бойцовский характер и сумела не только отыграться, но и вырвать победу в конце встречи.

Главный тренер «Шахтера» Виктор Коваленко после игры отметил, что результат дался команде нелегко.

- Много голов забитых, есть что проанализировать, и пропущенные мячи тоже заставляют задуматься тренерский состав. Значит, нужно в компонентах тех, где мы допустили ошибки, поработать на тренировках, чтобы в дальнейшем эти голы мы уже не пропускали, - отметил он.

Начало матча было непростым, доминировал соперник. Переломить ход встречи, по словам Коваленко, помогли своевременные замены.

- Во-первых, инициативу мы отдали осознанно, понимали сильные стороны соперника. Поскольку мы первый тайм выиграли со счетом 1:0, значит, наша стратегия сработала. Во втором тайме мы изменили схему игры, сделали замены, которые и сработали, - добавил главный тренер «Шахтера».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трансферный ход «Шахтера»: Клуб подписал молодого защитника с опытом выступлений в Российской Премьер-Лиге

Экс-игрок «Арсенала» Данил Степанов продолжит карьеру в донецком «Шахтере» (подробнее)