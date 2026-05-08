Мобильный медицинский комплекс «Автопоезд Здоровья» работает в Ясиноватой

В «Автопоезде здоровья» жители могут пройти медобследование. Фото: Минздрав ДНР

С 4 по 15 мая в Ясиноватой на базе центральной районной больницы развернул свою работу «Автопоезд здоровья». За первые четыре дня мобильный медицинский комплекс уже успел оказать помощь более чем 40 жителям города, которые воспользовались шансом пройти плановое медобследование. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

В «Автопоезде здоровья» пациентам доступен полный спектр необходимых диагностических процедур. Это включает консультации терапевта, измерение внутриглазного давления, проведение электрокардиографии (ЭКГ), осмотр у акушерки, флюорографию, маммографию, а также общий анализ крови и другие важные исследования.

- «Автопоезд здоровья» позволяет не только провести важные ежегодные обследования (включая ЭКГ, онкоскрининг и оценку сердечно-сосудистых рисков), но и выявить заболевания на ранней стадии, что является залогом успешного лечения, - подчеркнули в Минздраве Республики.

