Благодаря конкурсу «Росмолодежь.Гранты» в Горловке открыли театральную студию. Фото: Администрация Горловки

В Горловке на базе школы №36 открыли театральную студию благодаря конкурсу «Росмолодежь.Гранты». Заместитель директора Ксения Литвинова еще в 2025 году получила поддержку в размере 790500 рублей. Об этом сообщили в Администрации Горловки.

- Состоялось торжественное открытие театральной студии, на котором в качестве почётного гостя присутствовала начальник Управления образования администрации городского округа Горловка Мария Полубан. В рамках мероприятия учащиеся продемонстрировали свои первые творческие успехи, представив зрителям подготовленную сценическую постановку, - рассказали в Администрации городского округа.

Там добавили, что благодаря полученному гранту удалось купить мебель, современное оборудование, оргтехнику, а также сценические костюмы.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подвели итоги первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты».

